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Не менее 11 человек стали жертвами урагана "Флоренс"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Количество жертв урагана "Флоренс" в американском штате Южная Каролина возросло до 11, сообщил в воскресенье телеканал Fox News.

Большая часть погибших - пожилые люди старше 60 лет.

Несмотря на то, что ураган ослабел до шторма, метеорологи предупреждают, что опасность еще не миновала.

"Мы ожидаем еще несколько дождливых дней. На следующей неделе уровень воды в наших реках продолжит подниматься, и ожидается сильное затопление", - добавил Купер.

Более 21 тысячи жителей Северной Каролины размещены в 157 убежищах, открытых на территории штата из-за шторма. В Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях сообщили, что "Флоренс" будет представлять "серьезную угрозу" в ближайшие 24 - 36 часов. В районах, которые затронуты стихией, ожидаются проливные дожди, наводнения и сильные порывы ветра.

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Теги: США, Южная Каролина
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