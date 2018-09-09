В мире

Прокуроры назвали ошибочной часть обвинений против Бутиной

Изначально переписку пытались представить как попытку предложить секс в обмен на выгодную должность

Прокуроры назвали ошибочной часть обвинений против Бутиной
Мария Бутина
Фото: Reuters

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Американские прокуроры признали ошибочными обвинения в попытке подкупа сексуальными услугами против гражданки России Марии Бутиной, сообщил в субботу USA Today.

По версии обвинения, Бутина как минимум один раз предлагала секс в обмен на должность, которая открывает доступ к политическим организациям. Прокуроры пришли к такому выводу, прочитав серию текстовых сообщений и других записей. Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл категорически отверг эти обвинения и назвал указанную переписку дружеской шуткой.

Адвокат рассказал, что диалог произошел после того, как друг Бутиной (его имя не указывается - ИФ) забрал ее машину после ежегодного техосмотра.

Диалог Марии Бутиной с ее приятелем:

- Даже не знаю, что ты теперь мне должна, за эту страховку они выжали меня без остатка.
- Секс. Большое тебе спасибо. Все равно больше у меня ничего нет.

Тем не менее, ошибка прокуроров не снимает с гражданки России обвинения в шпионаже, и она остается в заключении на территории США до окончания суда. Ее посещали российские дипломаты. Они сообщили, что Бутину содержат в ненадлежащих условиях, из-за которых у нее начались проблемы со здоровьем.

Марию Бутину арестовали в середине июля. Ей 29 лет и она занимается продвижением права на свободное ношение оружия.

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Теги: Мария Бутина

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