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Приближающийся к США ураган "Флоренс" ослаб до второй категории мощности

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Ураган "Флоренс", приближающийся к юго-восточному побережью США, ослаб до второй из пяти категорий мощности по шкале Саффира-Симпсона, сообщила в четверг Национальная метеорологическая служба США.

В сообщении службы отмечается, что, несмотря на понижение мощности урагана, "Флоренс" все еще представляет серьезную угрозу для жителей штатов Южная и Северная Каролина, Вирджиния и Джорджия. Ожидается, что ураган принесет с собой не только сильный ветер, но и обильные осадки, которые могут привести к затоплениям в отдельных районах.

По данным метеорологов, "Флоренс" достигнет территории США в ночь на пятницу по местному времени.

Ранее сообщалось, что власти Южной и Северной Каролины и Вирджинии объявили режим ЧП в связи с приближением стихии. Несколько миллионов жителей региона были эвакуированы.

Одним из самых мощных ураганов, которые обрушивались на штаты Северная и Южная Каролина, был ураган "Хейзел" в 1954 году. Тогда стихия унесла жизни нескольких десятков человек, более 15 тыс. жилых домов были разрушены.

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Теги: США, Атлантический океан

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