Подозреваемый в покушении на Захарченко дал признательные показания

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Подозреваемый в покушении на главу самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александра Захарченко признал вину, сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах республики.

"Задержанный Александр Погорелов признал, что в составе смешанной группы диверсантов участвовал в подготовке теракта в кафе "Сепар" с целью убийства главы республики Александра Захарченко", - сказал источник.

Также он признал, что готовил покушение на Захарченко и ранее.

"Получены показания о том, что Александр Погорелов был завербован СБУ и действовал в качестве агента украинской спецслужбы", - сказал он.

Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в донецком кафе "Сепар". Вместо него врио главы самопровозглашенной Донецкой народной республики парламентом республики был избран Денис Пушилин.

15 сентября Пушилин сообщил, что теракт был совершен при участии пятого департамента ДКР СБУ. По его словам, министерство госбезопасности ДНР выявило по остаткам закладки высокие технологии, которые ранее не применялись СБУ.

"Это дает понимание, что данный теракт совершен при помощи западных спецслужб", - сказал Пушилин.