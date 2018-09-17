Что произошло за день: понедельник, 17 сентября

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ представила новые данные по крушению "Боинга" в Донбассе в 2014 году: сбившая МН-17 ракета произведена в Подмосковье и отправлена в в/ч Украинской ССР, после чего в Россию уже не возвращалась, видеозаписи о передвижениях российского "Бука" на территории Донецкой области были сфальсифицированы, а из перехваченных переговоров украинских военных в 20016 году следует, что те знали о вине Киева в крушении самолета. Генпрокуратура РФ передала материалы представителю Нидерландов. Киев уже опроверг свою причастность к инциденту 2014 года.

- ЦИК признал второй тур губернаторских выборов в Приморье состоявшимся, но пока не подводит окончательные итоги и намерен разобраться со всеми жалобами. Представители КПРФ подали первые иски в суд, оспаривая результаты, согласно которым их кандидат Андрей Ищенко, лидировавший по ходу голосования, сдал позиции и теперь отстает от врио губернатора Андрея Тарасенко. В Кремле пока наблюдают за ситуацией.

- В Сочи прошли переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Москва и Анкара договорились не проводить военную операцию в Идлибе, но установить там демилитаризованную зону, контролировать ее будут патрульные группы турецких подразделений и подразделения российской военной полиции.

- Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, подписанного в 1997 году. Леонид Слуцкий заявил, что решение не ухудшит нынешнее состояние отношений между Москвой и Киевом.

- Президиум фракции "Единая Россия" поддержал кандидатуру Отари Аршбы на пост главы комиссии по этике и контролю за доходами депутатов; Наталья Поклонская должность не получила.

- Александр Погорелов, подозреваемый в покушении на Александра Захарченко признал, что в составе смешанной группы диверсантов участвовал в подготовке теракта в кафе "Сепар".

- Владимир Путин официально запретил сотрудникам Госавтоинспекции снимать регистрационные номера с автомобилей.

- В Ярославской области мужчина погиб на сьемках телесериала "Смерш". Предположительно, он получил удар в висок во время репетиции сцены массовой драки. В больнице он скончался.