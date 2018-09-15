В ДНР обвинили западные спецслужбы в содействии убийству Захарченко

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Убийство главы ДНР Александра Захарченко было осуществлено СБУ при содействии западных спецслужб, заявил журналистам врио главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Правоохранительными органами проведены ряд мероприятий. Есть абсолютное понимание, кто это сделал. Теракт был совершен при участии пятого департамента ДКР СБУ, один человек задержан, он дал полную раскладку и показания", - сказал он.

По его словам, министерство госбезопасности ДНР выявило по остаткам закладки высокие технологии, которые ранее не применялись СБУ.

"Это дает понимание, что данный теракт совершен при помощи западных спецслужб", - сказал Пушилин.

"Для всесторонней помощи и содействия расследованию мы обратились к правительству РФ. Такая помощь сейчас оказывается", - добавил он.

Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в донецком кафе "Сепар". Он занимал пост премьер-министра ДНР в августе 2014 года, когда в отставку ушел прежний глава донецкого правительства Александр Бородай.