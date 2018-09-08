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Сурков пообещал Пушилину поддержку на должности главы ДНР

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Владислав Сурков поздравил временно исполняющего обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина с назначением на должность, сообщило Донецкое агентство новостей (ДАН) в субботу.

"Состоявшиеся голосования продемонстрировали высокий уровень политической культуры, солидарность и решимость народа Донбасса продолжить борьбу за мир и права граждан на достойную жизнь", - сказал Сурков, слова которого передаёт агентство.

Помощник президента также пожелал новому главе непризнанной республики успехов в работе, заверил его в поддержке и выразил надежду на удачное продолжение политического курса погибшего Захарченко.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в донецком кафе "Сепар".

Исполняющим обязанности главы ДНР, согласно конституции, был назначен Дмитрий Трапезников, который ранее занимал пост вице-премьера самопровозглашенной республики. Однако в пятницу Генпрокуратура ДНР назвала назначение Трапезникова нелегитимным.

В итоге Народный совет республики на заседании назначил исполняющим обязанности главы ДНР Дениса Пушилина до проведения выборов. Пушилин уже сформировал новое правительство самопровозглашенной республики, уволив ряд прежних министров.

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Теги: Владислав Сурков, Денис Пушилин, ДНР

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