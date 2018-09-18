Что случилось этой ночью: вторник, 18 сентября

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Российский самолет-разведчик Ил-20 с 14 военнослужащими пропал над Средиземным морем — по словам источника "Интерфакса", на борту произошел "непредвиденный инцидент критического характера". Самолет возвращался на авиабазу Хмеймим в Сирии, он находился в 35 километрах от побережья, когда с ним пропала связь. Ил-20 исчез во время удара израильских самолетов по Сирии и пусков ракет с французского фрегата. CNN со ссылкой на источники в Вашингтоне полагает, что самолет могли случайно сбить сирийские силы ПВО, отражавшие удар ВВС Израиля.

- США вводят 10% ввозные пошлины на китайские товары стоимостью на $200 млрд. Пошлины начнут действовать с 24 сентября. В Вашингтоне не исключают, что в случае зеркальных ответов китайской стороны обдумают введение дополнительных тарифов на сумму еще в $267 млрд.

- Третий межкорейский саммит стартует во вторник в Пхеньяне. Главы Южной Кореи и КНДР обсудят вопросы денуклеаризации, а также общего снижения уровня военной напряженности и предотвращения угрозы войны между Югом и Севером Корейского полуострова. По итогам саммита не исключена совместная пресс-конференция лидеров.

- Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить ряд документов, связанных с расследованием предполагаемого российского вмешательства в американские выборы.