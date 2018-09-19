Асад направил Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением Ил-20

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад в четверг направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением 17 сентября у сирийских берегов российского самолета Ил-20, сообщают официальные сирийские СМИ.

По их данным, в телеграмме Асад отметил, что причиной катастрофы, по его мнению, стали "заносчивые" действия Израиля.

Также сирийский президент выразил надежду на продолжение совместной с Россией борьбы против терроризма.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент Сирии Башар Асад не звонил президенту России Владимиру Путину после того, как сирийскими ПВО был сбит российский самолет Ил-20. Отвечая на вопрос о том, звонил ли Асад российскому президенту, он сказал: "Нет".

Российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих, был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 вечером 17 сентября.

В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские самолеты и что Израиль предупредил РФ о готовящейся атаке в Сирии всего за минуту до ее начала. Со своей стороны в Армии обороны Израиля возложили ответственность за случайный инцидент на Сирию, отметив, что сирийские системы ПРО вели неточный огонь в этом районе, когда израильские самолеты уже покинули зону поражения.