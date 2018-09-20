Что случилось этой ночью: четверг, 20 сентября

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила график переноса выходных и праздников в 2019 году. Выходные 5 и 6 января предложили перенести на 2 и 3 мая, а 23 февраля — на 10 мая.

- Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с крушением 17 сентября у сирийских берегов российского самолета Ил-20. Он также заявил, что причиной катастрофы, по его мнению, стали "заносчивые" действия Израиля.

- Командующий ВВС Израиля генерал-майор Амикам Норкин в четверг отправится в Москву,​ где обсудит инцидент со сбитым Ил-20. Он предоставит всю информацию об инциденте, доступную Армии обороны Израиля.

- Избирательная комиссия Приморского края поставил под сомнение результаты голосования во втором туре выборов главы региона. Итоги выборов невозможно признать достоверными, заявили в комиссии.