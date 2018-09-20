Глава Минобороны Израиля счел заявления РФ о гибели Ил-20 реакцией людей, понесших утрату

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал с пониманием отнестись к реакции россиян на гибель около побережья Сирии 15 военнослужащих, находившихся в сбитом самолете-разведчике Ил-20.

Либерман заявил, что речь идет о реакции людей, понесших тяжелую утрату, отмечает интернет-издание NEWSru Israel.

В интервью радиостанции сил обороны Израиля в четверг Либерман отверг причастность Израиля к катастрофе с российским самолетом и заявил, что Ил-20 был сбит в результате "безответственных" действий сирийских ПВО. Министр подчеркнул, что израильские самолеты, участвовавшие в атаке по целям к востоку от сирийского города Латакия, уже находились в воздушном пространстве Израиля, когда сирийская С-200 по ошибке атаковала российский самолет, заходивший на посадку, сообщили в NEWSru Israel.

Российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих, был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 вечером 17 сентября.

В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские самолеты и что Израиль предупредил РФ о готовящейся атаке в Сирии всего за минуту до ее начала. Со своей стороны в Армии обороны Израиля возложили ответственность за случайный инцидент на Сирию, отметив, что сирийские системы ПРО вели неточный огонь в этом районе, когда израильские самолеты уже покинули зону поражения.

Для разъяснения израильской позиции в Россию в четверг прибывает военная делегация во главе с командующим израильскими ВВС Амикамом Норкиным.