Главком ВВС Израиля вылетел в Москву с военной делегацией

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Командующий ВВС Израиля генерал-майор Амикам Норкин в четверг вылетел в Москву для обсуждения инцидента со сбитым Ил-20 в сопровождении представительной военной делегации, сообщили израильские СМИ.

По данным газеты Jerusalem Post, в состав делегации, в частности, входят начальник управления международных связей Армии обороны Израиля бригадный генерал Эрез Мейзель, а также высокопоставленные офицеры разведки, военно-воздушных сил и оперативного управления Армии обороны Израиля.

"Командующий ВВС и сопровождающая его делегация представят доклад о случившемся во всех аспектах, включая предварительную информацию и основные выводы расследования Армии обороны Израиля по этому инциденту", - сообщил накануне официальный представитель военного ведомства страны.

Кроме того, израильские военачальники "сообщат о продолжающихся попытках Ирана передать вооружение террористической группировке "Хезболла" и закрепить иранское военное присутствие в Сирии", говорится в сообщении.

Как сообщалось, вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские истребители, наносившие удар по целям в Сирии.