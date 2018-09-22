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Россиянке Бутиной в американской тюрьме облегчили режим содержания

Ей разрешили прогулки на свежем воздухе

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Администрация тюрьмы американского города Александрии перевела содержащуюся там гражданку России Марию Бутину на общий режим, сообщили российское посольство в США.

"Благодаря совместным усилиям МИД России, посольства и адвокатов администрация тюрьмы города Александрии согласилась перевести Марию на общий режим содержания. Таким образом, закончился 35-дневный период так называемой "административной сегрегации" (изоляции), обычно применяемой к матерым уголовникам", - говорится в сообщении.

Теперь Бутиной представлено право прогулок на свежем воздухе, общения с другими заключенными, посещения спортзала, которого она была лишена ранее.

Посольство заверило, что продолжит оказывать Марии Бутиной всю возможную помощь, а также "добиваться безусловного освобождения политической заключенной, невинно пострадавшей в результате внутриамериканских антироссийских "разборок".

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Теги: США, Россия, Мария Бутина

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