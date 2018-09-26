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Бутиной в тюрьме США разрешили нормально спать и общаться с сокамерниками

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Задержанная в США россиянка Мария Бутина после послабления режима содержания получила возможность нормально спать, заниматься спортом и общаться с другими заключенными, сообщил ее отец Валерий Бутин.

"Что означает послабление режима? Во-первых, есть возможность иметь нормальное время сна и бодрствования, второе - есть возможность в течение дня покидать камеру для спортивных мероприятий, грубо говоря, размяться, и третье, что особенно важно для нее, - есть возможность общаться с другими заключёнными", - сказал Бутин после встречи с российским уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.

По его словам, с его дочерью содержатся заключенные, не совершавшие насильственных действий, поэтому общение с ними "достаточно простое".

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"Последний раз мы обращались в воскресенье, в нормальное для нее время суток. Она старается не расстраивать нас, не говорит, насколько ей тяжело, хотя мы из СМИ узнавали, что были тяжелые моменты ее содержания, связанные с отсутствием нормального сна, когда ее каждые 15 минут будили, ненормальным температурным режимом, она простужала ногу, но она старается об этом не говорить, щадит нас", - добавил он.

Отец Бутиной назвал встречу с Москальковой многообещающей, отметив, что ожидает подвижки в деле дочери в ближайшем будущем.

Минюст США 16 июля предъявил обвинения 29-летней гражданке РФ Бутиной в "преступном сговоре" и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора". По версии следствия, она как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

Изначально после задержания Бутина содержалась в одиночной камере. 22 сентября посольство РФ в США сообщило, что администрация тюрьмы американского города Александрии перевела ее на общий режим.

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Теги: Мария Бутина, США

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