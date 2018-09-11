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В посольстве России в США пообещали добиться освобождения россиянки Бутиной

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Соединенных Штатах продолжит усилия, направленные на то, чтобы добиться освобождения из-под стражи гражданки России Марии Бутиной, говорится в распространенном заявлении российской дипмиссии.

"Продолжим отстаивать ее законные права и требовать от американских властей ее освобождения", - подчеркивает посольство.

В заявлении отмечается, что накануне представитель посольства присутствовал на очередном заседании суда по делу Бутиной, на котором рассматривалось ходатайство защиты об изменении меры пресечения.

"Доводы адвоката были в итоге проигнорированы. Суд встал на сторону обвинения, оставив Марию в тюрьме на время процесса в связи с "высоким риском побега", - говорится в нем.

Кроме того, напоминает посольство, судья запретила сторонам давать комментарии в СМИ, а американская пресса и так при молчаливом одобрении властей тиражирует тему "русской шпионки", хотя такого обвинения Марии не предъявлено. "Теперь адвокат даже не сможет публично это опровергать", - обращает внимание посольство.

Оно подчеркивает, что обнародованные накануне суда аргументы американской прокуратуры "иначе как юридическим оформлением русофобии назвать нельзя".

Посольство добавляет, что в деле Бутиной американскими властями и судом "делается все, чтобы общественность получала как можно меньше достоверной и объективной информации о плохо срежиссированном спектакле".

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Теги: Россия. США, Мария Бутина

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