В мире Военная операция России в Сирии

Армия Израиля заявила, что ее F-16 не находились рядом с Ил-20 в момент его гибели

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Военные Израиля не несут ответственность за гибель российского самолета-разведчика Ил-20 и не прятались за ним во время ударов по Сирии, говорится в заявлении, распространенном в воскресенье пресс-службой Армии обороны Израиля.

"Истребители Израиля не прятались за российским самолетом и находились в израильском воздушном пространстве во время крушения самолета", - отмечается в документе.

"Продолжение координации действий (между Израилем и Россией - ИФ) - это интерес обеих сторон с учетом недавних событий в регионе", - говорится в заявлении.

Помимо этого, в израильской армии подчеркивают, что будут и дальше бороться с военным присутствием Ирана в Сирии, несмотря на трагедию с российским Ил-20.

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Ранее в Минобороны РФ вновь обвинили Израиль в гибели Ил-20 и назвали преступной халатностью действия израильских ВВС. В частности, в военном ведомстве напомнили, что удары израильских истребителей были нанесены не в северной части Сирии, как сообщил представитель ВВС Израиля, а в районе Латакии, которая является ее западной провинцией. В российском Минобороны заявили, что Израиль очистил зону бедствия российского самолета только через 50 минут после поражения Ил-20 ракетой сирийской ПВО.

Вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находилось 15 военнослужащих.

Как заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию. При этом он подчеркнул, что Израиль сообщил о готовящейся атаке на Сирию всего за минуту до ее начала.

После инцидента министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что израильские F-16 наносили удары по Сирии под прикрытием российского самолета Ил-20, предполагая, что сирийские силы ПВО не будут действовать в этом направлении.

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Теги: Минобороны, Сирия, Израиль, Ил-20

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