Ил-20 не ушел в безопасный район в день крушения у берегов Сирии из-за Израиля

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Российский самолет Ил-20 не смог покинуть опасную зону в Сирии, так как Израиль ввел в заблуждение насчет места авиаударов, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Введение в заблуждение израильским офицером относительно района нанесения ударов истребителями не позволило вывести российский самолет Ил-20 в безопасный район", - заявил Конашенков на брифинге.

Он подчеркнул, что также не было указано и местонахождение израильских F-16.

"Командир Ил-20, находившегося на севере Сирии, получил указания уходить из района выполнения задачи южнее и возвращаться на базу", - сказал Конашенков.

Он отметил, что удары израильских истребителей были нанесены не в северной части Сирии, как сообщил представитель ВВС Израиля, а в районе Латакии, которая является ее западной провинцией.

"В 21:39 представитель командования ВВС Израиля в воинском звании полковник оповестила по каналу "деконфликтинга" командование российской группировки войск в Сирии о предстоящем ударе по объектам. Речь шла о том, что в ближайшие минуты Израиль нанесет удар по объектам, которые находятся на севере Сирии", - заявил Конашенков.

Он отметил, что через одну минуту, в 21:40, четыре израильских самолета F-16 нанесли удары управляемыми авиабомбами GBU-39 по промышленным объектам в провинции Латакия.

"После удара, израильские самолеты вновь заняли зону дежурства в воздухе в 70 км западнее побережья Сирии, поставив радиоэлектронные помехи и вероятно готовясь к нанесению повторного удара. В 21:59 один из израильских самолетов начал маневр в направлении побережья Сирии, сближаясь с Ил-20, совершившим заход на посадку. Это было воспринято расчетами сирийских ПВО за новую атаку израильской авиации", - сказал Конашенков.

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 в ночь на 18 сентября. Минобороны РФ заявило, что самолет подставили под удар израильские самолеты. Погибли 15 человек.