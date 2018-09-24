Фургал объявил о новом штатном расписании правительства Хабаровского края

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Избранный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил журналистам в понедельник, что намерен ввести новое штатное расписание в правительстве региона.

"Мной разработана структура. Штатное расписание уже давно разработано. Как только я вступлю в должность, вы об этом узнаете. Забегать вперед я не хочу, это неэтично и неправильно. Я еще не вступил в должность губернатора", - сказал Фургал на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс" в Хабаровске.

Отвечая на вопрос о кадровых назначениях, которые планирует сделать избранный глава региона, Фургал сообщил, что пока об этом говорить рано.

"Заявлять сегодня, кто и где будет работать, абсолютно неправильно ", - добавил он.

Касаясь вопроса о том, кто после смены губернатора будет представлять Хабаровский край в Совете Федерации, Фургал также отметил, что кандидатов в сенаторы он назовет после вступления в должность главы региона.

"Сейчас озвучивать фамилии рано и нецелесообразно", - подчеркнул Фургал. Он отметил, что готов работать со своим соперником за пост, действующим губернатором Вячеславом Шпортом.

"Я к Вячеславу Ивановичу отношусь с достоинством, с пониманием. Как Вячеслав Иванович решит, как он видит для себя, так и будет. Я не могу сейчас прийти и предложить что-то человеку, который был моим соперником за пост. Если он придет ко мне и предложит действительно что- то действенное и это будет благотворно влиять на жизнь края, мы конечно с ним будем обсуждать эти вопросы", - сказал Фургал журналистам на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс - Дальний Восток" в Хабаровске.

Согласно предварительным итогам выборов, в поддержку кандидата от ЛДПР, депутата Госдумы Фургала высказались 69,57% избирателей, пришедших на участки. За единоросса Вячеслава Шпорта, возглавлявшего Хабаровский край с 2009 года, отдали голоса 27,97%.