Начались первые отставки в команде губернатора Хабаровского края

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов подал в городскую думу заявление об отставке и ушел в отпуск.

"Заявление об отставке подано. С сегодняшнего дня я в отпуске", - сообщил Климов "Интерфаксу".

До второго тура выборов губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт критиковал Климова из-за недовольства жителей Комсомольска-на-Амуре работой городской администрации и предложил подумать об отставке.

21 сентября Климов сообщил о том, что "принял предложение Шпорта и покидает свой пост".

В свою очередь, избранный 23 сентября губернатор Сергей Фургал на пресс-конференции в понедельник заявил, что рассмотрит вариант продолжения работы Климова на посту главы Комсомольска, если этого захотят жители города.