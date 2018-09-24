Избранный губернатор Хабаровского края Фургал в течение недели сложит полномочия депутата Госдумы

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Хабаровского края, как ожидается, в среду, 26 сентября, подведет официальные итоги повторного голосования на выборах губернатора Хабаровского края, сообщил журналистам в понедельник председатель крайизбиркома Геннадий Накушнов.

"Избирательная комиссия Хабаровского края в среду примет решение, постановление об итогах выборов. Сергей Иванович (Фургал - ИФ) в течение пяти дней обязан написать заявление о сложении полномочий депутата Государственной Думы, так как статус депутата несовместим со статусом губернатора Хабаровского края", - сказал Накушнов.

Согласно предварительным итогам выборов, в поддержку кандидата от ЛДПР, депутата Госдумы Фургала высказались 69,57% избирателей, пришедших на участки. За единоросса Шпорта, возглавлявшего Хабаровский край с 2009 года, отдали голоса 27,97%.

Избирком зарегистрировал высокую явку в день второго тура. Она составила более 47% тогда как в первом туре 9 сентября в выборах приняли участие 36,09% избирателей.