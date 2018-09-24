Что случилось этой ночью: понедельник, 24 сентября

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Два поражения единороссов на губернаторских выборах и новый виток торгового противостояния США и Китая

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Кандидаты от ЛДПР победили на губернаторских выборах в двух регионах. Во владимирской области Владимир Сипягин во втором туре набрал 57,03% голосов избирателей (действующий губернатор Владимирской области, представляющая "Единую Россию" Светлана Орлова получила 37,46% голосов). В Хабаровском крае Сергей Фургал заручился поддержкой 69,57% избирателей (действующий глава края единоросс Вячеслав Шпорт, значительно уступил, набрав 27,97% голосов).

- США и Китай ввели взаимные ввозные пошлины в отношении товаров друг друга: Вашингтон — на сумму $200 млрд, Пекин — на сумму $60 млрд. Кроме того, сообщают СМИ, США планируют обвинить КНР во враждебной деятельности против американских компаний, похищении интеллектуальной собственности, кибератаках и вмешательстве в выборы.

- "Известия" пишут об анонсе российской аппаратно-программной платформы, которая не будет зависеть от зарубежных производителей и станет абсолютно защищенной от взлома. Базовым процессором новой вычислительной системы станет отечественный "Эльбрус".

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