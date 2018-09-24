Российские ученые анонсировали создание абсолютно защищенной вычислительной среды

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Национальная технологическая инициатива (НТИ) поддерживает создание отечественной аппаратно-программной платформы, которая не будет зависеть от зарубежных производителей и станет абсолютно защищенной от взлома, сообщает в понедельник газета "Известия".

"Создание отечественной вычислительной среды, абсолютно не подверженной опасности взлома или потери информации, решила поддержать Национальная технологическая инициатива (НТИ). Разработкой компьютеров и программного обеспечения займутся математики и инженеры бывших оборонных предприятий и институтов Москвы и Санкт-Петербурга", - говорится в публикации.

Руководитель рабочей группы направления SafeNet Национальной технологической инициативы Валентин Макаров рассказал изданию, что под эгидой НТИ решено создать так называемую доверенную вычислительную среду (линейку компьютеров, сетевое оборудование и программное обеспечение), которой можно было бы полностью доверять с точки зрения всех видов защищенности.

При этом, как отмечается в статье, для достижения этой цели вычислительная среда должна быть основана исключительно на отечественных разработках в области компьютерного "железа" и программного обеспечения.

В частности, базовым процессором новой вычислительной системы станет отечественный "Эльбрус" - современный потомок тех достижений в области строительства ЭВМ, которые создавались в нашей стране с 70-х годов прошлого века, пишет газета.

"Страна должна иметь свою собственную аппаратно-программную платформу, независящую от зарубежных производителей. Только так мы сможем обеспечить надежность компьютерных систем, связанных с национальной безопасностью, и "Эльбрусы" - один из путей создания доверенной среды, развиваемых сейчас в рамках SafeNet", - сообщил Макаров, слова которого приводят "Известия".