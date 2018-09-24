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Советник президента США Болтон назвал крупной ошибкой поставку Сирии С-300

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подверг критике решение России разместить в Сирии ЗРК С-300, сообщает Associated Press. По словам Болтона, для России это станет "крупной ошибкой".

Он добавил, что этот шаг приведет "к значительной эскалации" напряженности в регионе.

В понедельник 24 сентября министр обороны Сергей Шойгу объявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300. По его словам, Москва оснастит командные пункты сирийских соединений ПВО автоматизированными системами управления.

Он отметил, что обладая высокой помехозащищенностью и скорострельностью, комплекс существенно укрепит боевые возможности сирийской противовоздушной обороны.

Такое решение Москва приняла после гибели самолета Ил-20 в Средиземном море, который был сбит сирийскими системами ПВО. Как заявили в Минобороны РФ после трагедии, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию.

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Теги: США, Сирия, Джон Болтон

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