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МИД РФ после заявления Болтона по С-300 призвал США более трезво подходить к действиям РФ в Сирии

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Заявления Вашингтона об угрозе эскалации обстановки в Сирии в результате поставки Дамаску российских зенитных ракетных комплексов С-300 неоправданны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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"Мы, конечно, внимательно отнеслись к комментариям высокопоставленных лиц США по данному вопросу. Естественно, такого рода решения нами принимаются после детального и глубокого анализа всех обстоятельств и всех аспектов развития обстановки. Поэтому не может быть и речи ни о каком действии с нашей стороны, которое направлено, как утверждают американские коллеги, на эскалацию обстановки. Такую постановку вопроса мы не считаем оправданной", - сказал Рябков "Интерфаксу" в понедельник.

Так высокопоставленный дипломат прокомментировал заявление помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что поставка Сирии С-300 направлена на эскалацию конфликта и что это станет для России "крупной ошибкой".

"Мы бы хотели обратиться с призывом к американским коллегам более трезво, взвешенно и без предубеждений подходить к нашим действиям в этой ситуации, как и во всех других ситуациях", - подчеркнул Рябков.

В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300. Такое решение Москва приняла после гибели самолета Ил-20 в Средиземном море, который был сбит сирийскими системами ПВО. Как заявили в Минобороны РФ, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию.

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Теги: Сирия, Россия, МИД РФ, Джон Болтон

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