Порошенко гарантировал защиту священникам и мирянам УПЦ Московского патриархата

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко гарантировал защиту государства и уважение к праву выбора священников и мирян УПЦ (Московского патриархата - ИФ) и заявил о неотвратимости процесса предоставления Украинской православной церкви автокефалии.

"Усилить единство должно создание Единой поместной православной церкви. Экзархи Вселенского патриарха без дипломатических условностей сказали мне, что процесс предоставления автокефалии выходит на финишную прямую. Я не знаю, когда именно примут томос и когда его привезут в Киев. Но уверен, колесо этой истории мы раскрутили так, что вернуть назад его уже никто не сможет", - сказал он в четверг утром с трибуны Верховной Рады, обращаясь с ежегодным посланием к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины.

Порошенко подчеркнул, что во внутренние дела церкви в Украине государство вмешиваться не будет, "особенно иностранное".

"Империя теряет один из последних рычагов влияния. Томос - это фактически еще один акт провозглашения независимости Украины. Для нас собственная церковь - гарантия духовной свободы. Это - залог общественного согласия. Я гарантирую, что государство будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, сохранять единство с РПЦ. Но так же гарантирую, что государство защитит права тех священников и мирян УПЦ Московского патриархата, которые добровольно решат выйти из-под Москвы, чтобы вместе с другими православными творить единую церковь", - подчеркнул президент Украины.

В апреле 2018 года Петр Порошенко заявил, что вопрос автокефалии УПЦ касается национальной безопасности страны, так как Российская Федерация использует РПЦ как инструмент влияния на Украину. 7 сентября Констатинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине", на что РПЦ пригрозила разорвать дипломатические отношения с Константинополем.

14 сентября на экстренном заседании Синода РПЦ в Московском патриархате приняли решение не принимать участие в епископских ассамблеях и других мероприятиях, в которых "председательсвуют представители Константинопольского патриархата". Позднее пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков заявил о том, что решения Синода оставляют Константинополю возможность вернуть отношения в былое русло.