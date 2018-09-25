"Пятерка" по Ирану подтвердила приверженность соглашению по иранскому атому

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Пять стран-подписантов соглашения по иранской ядерной программе подтвердили приверженность выполнению положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в соответствии с оглашением от 2015 года, говорится в совместном их заявлении по итогам министерской встречи на полях ГА ООН.

Об этом говорится в совместном заявлении, принятом на состоявшемся заседании "пятерки" (Россия, Китай, Великобритания Франция и Германия) на полях проходящей сессии Генассамблеи ООН.

Кроме того, в документе, зачитанном по окончании заседания главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, подчеркивается, что иранская сторона в полной мере выполняет обязательства в соответствии с СВПД.

В заявлении отмечается, что участники заседания подтвердили необходимость дальнейшего развития деловых связей с Ираном, связанных в том числе с экспортом Ираном своих нефти и газа. В условиях санкционной политики США, считают участники заседания, необходимо обеспечить защиту компаний, осуществляющих деловые связи с Ираном.

В этих целях, как заявила Могерини, необходимо сформировать механизм финансовых расчетов с Тегераном. По ее словам, европейские страны уже создали такой механизм, и надеются, что другие государства присоединяться к нему.

СВПД был подписан с Ираном "шестеркой" международных посредников - пятью постоянными членами СБ ООН и Германией в июле 2015 года. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп, назвав соглашение "плохим", заявил о выходе из него Соединенных Штатов.

Вашингтон объявил о восстановлении существовавших до подписания соглашения американских санкций против Ирана в финансово-экономической сфере, предусматривающих, в том числе, санкционные меры в отношении компаний третьих стран, ведущих бизнес с иранскими партнерами.

До 4 ноября все компании, чтобы избежать санкций против них со стороны США, должны свернуть сотрудничество с Ираном в области углеводородного сырья, в частности, прекратить закупки иранской нефти. Послабления сделаны для отдельных государств, которым Вашингтон предписывает в значительной мере сократить импорт нефти из Ирана.