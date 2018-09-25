Страх перед вторичными санкциями отпугнул иностранные компании от "РусАла"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - "РусАл" в середине сентября провел переговоры с несколькими зарубежными компаниями по поводу поставок им своих технологий, однако договориться о сотрудничестве не удалось из-за опасений иностранцев по поводу санкций США. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с результатами переговоров.

Переговоры были проведены в рамках выставки "Цветные металлы и минералы-2018", которая прошла в Красноярске с 10 по 14 сентября. Участниками выставки стали около 700 представителей различных компаний из почти 20 стран. Иностранцы интересовались новейшими разработками "РусАла".

"К стенду компании подходили специалисты из других стран, в частности, из Китая, Норвегии, Канады. Интересовались наработками "РусАла" по производству алюминия, литейных сплавов, по оксиду скандия, опытное производство которых организовано на Уральском алюминиевом заводе. Но договориться о каких-то конкретных встречах для дальнейшего обсуждения, а тем более о договорах компании не удалось. Собеседники дают понять, что им интересно, но пока санкции в силе, они не смогут сотрудничать с "РусАлом", - сказал источник.

Он отметил, что потенциально технологическое сотрудничество с "РусАлом" могло бы быть выгодно зарубежным компаниям, но в условиях санкций экономическая логика "отошла у потенциальных заказчиков на второй план в сравнении со страхом вторичных санкций со стороны американского Минфина".

"Они понимают, что купив у компании те или иные технологии, их компании могли бы заработать или сократить издержки, улучшить экологический профиль своего бизнеса, но из-за санкций они вынуждены воздерживаться от партнерства с "РусАлом", даже в ущерб себе", - добавил источник.

В пресс-службе "РусАла" информацию о переговорах с зарубежными компаниями не прокомментировали.

Как сообщалось, "РусАл" уже полгода находится под американскими санкциями. Ранее источник, близкий к "РусАлу", сообщал, что если санкции в отношении компании не будут сняты в ближайшее время, экспортная продукция с 1 октября вновь направится на склад. При этом на складах до сих пор остается часть нереализованного в апреле алюминия.

Hа экспорт "РусАл" до санкций продавал порядка 80% своей продукции. Чиновники давно говорят о необходимости увеличения емкости внутреннего рынка алюминия, но это долгосрочный процесс, и в случае серьезных затруднений со сбытом на внешние рынки закупки в госрезерв остаются единственным вариантом временного решения проблемы без резкого сокращения производства.

В I полугодии объем реализации первичного алюминия и сплавов "РусАла" упал на 12%, до 1,748 млн тонн, в том числе во II квартале - на 22% в годовом выражении. Реализация продукции с добавленной стоимостью (в основном идет на экспорт) в январе-июне сократилась до 869 тыс. тонн с 941 тыс. тонн годом ранее, что стало результатом введения санкций OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций), поясняла компания.