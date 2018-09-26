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В сирийском Идлибе открылся гуманитарный коридор

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Гуманитарный коридор для вывода мирных жителей из захваченных террористами районов заработал в северо-западной сирийской провинции Идлиб, сообщило сирийское информационное агентство САНА.

По гуманитарному коридору Абу аль-Дохор в контролируемые сирийскими правительственными войсками населенные пункты уже выведены десятки семей, передает корреспондент агентства.

Местные власти оказывают перемещенным лицам необходимую помощь.

Идлиб - последняя провинция, где террористы контролируют значительные территории. В Идлибе, согласно российско-турецким договоренностям, создается демилитаризованная зона между позициями сирийской оппозиции и правительственной армии.

Российские официальные лица ранее сообщали, что в Идлибе будут созданы гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из захваченных террористами районов.

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Теги: Сирия, Идлиб
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