Президент США сообщил о двух "невероятных" письмах от лидера КНДР

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду (четверг мск), выступая на пресс-конференции в рамках Генассамблеи ООН, заявил о двух "невероятных" письмах от лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Я получил два невероятных письма от председателя Ким Чен Ына. Они великолепно передают то, как он хочет добиться того, чтобы это (сделка о денуклеаризация КНДР - ИФ) было сделано", - сказал он.

"Я искренне верю, что он очень этого хочет. Я могу ошибаться", - добавил он.

Трамп сказал, что никогда не планировал воевать с Северной Кореей, подчеркнув, что именно предыдущая администрация могла бы развязать войну с КНДР.

"У нас очень хорошие отношения. Я нравлюсь ему, он нравится мне, мы хорошо ладим, он написал мне два великолепных письма..." - сказал президент, назвав одно из писем "произведением искусства".

"Я думаю, мы заключим сделку. Добьемся ли мы соглашения - я не знаю... Но уже больше года нет никаких ракет, никаких ядерных испытаний", - добавил он.

В то же время Трамп заявил, что не намерен выставлять Северной Корее строгие крайние сроки.