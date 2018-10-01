Южная Корея начала разминировать сухопутную границу

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Южнокорейские саперы начали разминировать два участка сухопутной границы с КНДР, сообщило в воскресенье агентство Associated Press.

В Сеуле ожидают такого же шага со стороны Севера. Разминирование входит в договоренности стран о снижении военной напряженности.

Сухопутная граница между Кореями составляет 248 километров. С южной стороны установлено по меньшей мере два миллиона мин. Разминируют незначительные участки, однако это первое совместное мероприятие двух стран по снижению напряженности более чем за десять лет.

На недавнем межкорейском саммите было достигнуто соглашение о демонтаже северокорейского ракетного полигона.