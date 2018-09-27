Что случилось этой ночью: четверг, 27 сентября

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Бывшему губернатору Приморского края Андрею Тарасенко могут предложить пост заместителя министра транспорта РФ. Об этом узнали "Ведомости". В минувшее воскресенье Тарасенко не удалось переизбраться губернатором. Центризбирком постановил провести повторные выборы из-за фальсификаций.

- Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил разъяснить жителям республики, почему им не стоит переживать из-за обмена нежилыми территориями с Чечней. Евкуров в среду подписал соглашение об обмене с главой Чечни Рамзаном Кадыром.

- "Реал" разгромно проиграл "Севилье" в чемпионате Испании по футболу.