Что случилось этой ночью: четверг, 27 сентября

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Где будет работать бывший губернатор Приморья, как Чечня и Ингушетия обменялись территориями

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Бывшему губернатору Приморского края Андрею Тарасенко могут предложить пост заместителя министра транспорта РФ. Об этом узнали "Ведомости". В минувшее воскресенье Тарасенко не удалось переизбраться губернатором. Центризбирком постановил провести повторные выборы из-за фальсификаций.

- Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил разъяснить жителям республики, почему им не стоит переживать из-за обмена нежилыми территориями с Чечней. Евкуров в среду подписал соглашение об обмене с главой Чечни Рамзаном Кадыром.

- "Реал" разгромно проиграл "Севилье" в чемпионате Испании по футболу.

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