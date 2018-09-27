У бывшего губернатора Приморья появился вариант трудоустройства

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Бывшему временно исполняющему обязанности губернатора Приморского края Андрею Тарасенко могут предложить должность заместителя министра транспорта РФ, пишет в четверг газета "Ведомости".

"Тарасенко последние несколько дней был в Москве, где встречался с сотрудниками администрации президента и помощником президента Игорем Левитиным, знает человек, близкий к руководству Приморского края: не исключено назначение бывшего врио губернатора на пост замминистра транспорта", - отмечает газета.

До назначения врио губернатором Приморского края Тарасенко занимал должность генерального директора ФГУП "Росморпорт".

Как сообщалось, результаты второго тура выборов губернатора Приморского края, прошедшего 16 сентября, были отменены из-за многочисленных нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали тогдашний врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.

В среду президент РФ Владимир Путин назначил сахалинского губернатора Олега Кожемяко новым временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. Тот подтвердил свое намерение участвовать в выборах губернатора.