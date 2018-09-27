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Что произошло за день: четверг, 27 сентября

Дума окончательно одобрила пенсионную реформу, сестер Хачатурян выпустили из СИЗО, УЕФА выбрал страну - хозяйку Евро-2024

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Госдума в четверг приняла в третьем, заключительном чтении закон о пенсионной реформе, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет - до 65 для мужчин и 60 для женщин.

- Басманный суд Москвы освободил из-под стражи всех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Им избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия. Она аналогична домашнему аресту, но считается более мягкой.

- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что в Кремле проверят материалы расследования Bellingcat и The Insider, в котором утверждается, что обвиненный Лондоном в отравлении Скрипалей Руслан Боширов в действительности является Героем России, полковником Анатолием Чепигой.

- Правительство Индии приняло окончательное решение о покупке российских ракетных систем С-400. Контракт может быть заключен уже на следующей неделе.

- Госдума дала работникам право на один оплачиваемый отгул раз в три года для прохождения диспансеризации. Пенсионерам и предпенсионерам можно будет раз в год использовать для диспансеризации два рабочих дня.

- Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который расширяет источники финансирования бюджета Пенсионного фонда. Теперь в него будут направляться конфискованные средства, полученные в результате раскрытия коррупционных преступлений.

- Германия выбрана хозяйкой чемпионата Европы по футболу 2024 года, об этом было объявлено в четверг в Ньоне по окончании заседания исполкома УЕФА. Помимо Германии, на проведение Евро-2024 претендовала Турция.

- В российском Минфине создали департамент по противодействию санкциям.

- Минтруд России опроверг сообщение о намерении отказываться от понятия "инвалид", заявив, что СМИ исказили суть комментария ведомства. "В соответствии с рекомендациями Комитета ООН по правам инвалидов будет проводиться проработка вопроса об уточнении определения понятия "инвалид" без намерения отказаться от применения термина в законодательстве", - пояснили в министерстве.

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