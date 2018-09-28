Тяжелый военно-транспортный самолет ВКС России Ан-124 совершил полет в Сирию

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - На фоне сообщений о предстоящей поставке зенитных ракетных систем С-300 в Сирию тяжелый военно-транспортный самолет ВКС России Ан-124-100 "Руслан" в минувшие сутки совершил полет на авиабазу Хмеймим, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Маршрут полета российского военно-транспортного самолета из России в Сирию пролегал над Каспийским морем, Ираном и Ираком.

Ливанское агентство "Аль-Масдар", ссылающееся на спутниковые снимки израильской компании ImageSat International, сообщает, что на авиабазе Хмеймим на текущей неделе были зафиксированы семь военно-транспортных самолетов Ил-76 ВКС России.

Тем временем, по сообщениям стамбульских информационных порталов, в четверг вечером через Черноморские проливы прошел российский корабль-гигант "Спарта-3". По данным стамбульских сайтов, контейнеровоз направляется в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ РФ.

Как сообщал телеканал "Звезда", это судно - один из самых главных снабженцев всей российской группировки в Сирии. По длине он больше футбольного поля. На борт судно берет 450 контейнеров, грузоподъемность каждого - 22 т.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник заявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитные ракетные комплексы С-300.

Заявление о поставках ЗРК С-300 в Сирию последовало после того, как вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские истребители, наносившие авиаудары по целям в Сирии.

По сведениям западных авиационных ресурсов, в последние дни военно-транспортная авиация ВКС РФ регулярно совершает рейсы из России на авиабазу Хмеймим. В частности, в понедельник там совершил посадку тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД.

По данным газеты "Известия", в понедельник на авиабазу Хмеймим самолетами Ил-76 были доставлены комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В понедельник Шойгу заявил, что в прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории.