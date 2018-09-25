Песков оставил без ответа вопрос, на каких условиях РФ поставит Сирии С-300

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, на каких условиях Москва поставит Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300.

"Я не могу этого точно сказать. В данном случае оставляю ваш вопрос без ответа", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что поставки комплекса С-300 в Сирию будут осуществляться исключительно в интересах обеспечения безопасности российских военных.

"Эти поставки не направлены против каких-то третьих стран", - сказал Песков.

Он не стал отвечать на вопрос, не ожидается ли какая-либо эскалация в регионе из-за поставок комплекса.

В понедельник 24 сентября министр обороны Сергей Шойгу объявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300. По его словам, Москва оснастит командные пункты сирийских соединений ПВО автоматизированными системами управления.

"В прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории", - сказал Шойгу.

Такое решение Москва приняла после гибели самолета Ил-20 в Средиземном море, который был сбит сирийскими системами ПВО. Как заявили в Минобороны РФ после трагедии, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию.