Евросоюз не откажется от ядерного соглашения с Ираном

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Европейские страны, подписавшие с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), придерживаются соглашения и призывают Тегеран продолжить выполнять свои обязанности, заявил в пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас на Генассамблее ООН.

Маас допустил, что соглашение неидеальное, но при этом оно не допустило развития иранской ядерной программы, предотвратив эскалацию. Он напомнил, что европейцы, наряду с соглашением "продолжают работать над (развитием - ИФ) экономического обмена с Ираном".

Министр сказал, что Евросоюз по-прежнему осознает потенциальную угрозу от Ирана и обращает внимание опасности его программы баллистических ракет.

Российский дипломатический источник рассказал "Интерфаксу", что СВПД разрабатывается для защиты от санкций европейских и американских компаний, которые планируют торговать с Ираном. Компании из России и Китая остаются не застрахованными от ограничительных мер.