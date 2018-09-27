Израиль обнародовал снимки предполагаемых мест производства ракет "Хезболлы"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля в четверг обнародовала спутниковые снимки, где, согласно предположениям израильских военных, размещены производства высокоточных баллистических ракет проиранской группировки "Хезболла", пишет газета Times of Israel.

В частности на снимках обозначены локации, расположенные в непосредственной близости от международного аэропорта Бейрута, на которых якобы ведется разработка ракет. Эти же изображения ране в четверг показывал в ходе выступления на Генассамблее ООН премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

В сообщении указывается, что это "еще один пример негативного вмешательства Ирана в дела региона".