Глава МИД Ирана отверг обвинения израильского премьера в разработке ядерного оружия

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф отверг утверждения премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху о том, что Тегеран продолжает разрабатывать ядерное оружие, и обвинил Тель-Авив в реализации тайной ядерной программы.

"Нетаньяху должен объяснить, как Израиль, единственная страна, обладающая ядерным оружием в ближневосточном регионе, может выдвигать такие наглые обвинения против страны, чья (ядерная) программа была неоднократно объявлена мирной Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ)", - заявил министр иранскому информационному агентству ИРНА.

Ранее Нетаньяху заявил, что Иран разрабатывает ядерное оружие на двух секретных объектах в Тегеране.

"Сегодня я говорю об этом впервые: у Ирана есть второй секретный объект в Тегеране", - сказал израильский премьер, выступая на сессии Генассамблеи ООН.

Он отметил, что "на территории секретного объекта находится большое количество оборудования и материалов, которые используются для разработки Ираном ядерного оружия".