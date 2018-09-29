Стратегический беспилотник ВВС США провел 11-часовую разведку у линии разграничения в Донбассе

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk, предназначенный для ведения разведки на большую глубину территории противника, в пятницу совершил многочасовой полет в районе линии разграничения в Донбассе, в ходе которого он также несколько раз приближался к границам России, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение более одиннадцати часов курсировал по дуге вдоль линии разграничения с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Он совершал полет на расстоянии 70-80 км к северу от линии разграничения и высоте около 15-16 тыс. метров, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве.

При этом американский разведчик не менее восьми раз подлетал на расстояние приблизительно от 38 до 54 км к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент разведчик находился над Новопсковским районом Луганской области Украины.

В Донбасс американский беспилотник летел через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии. Границу Украины он пересек ориентировочно в 08:10 мск, а в 09:30 мск приступил к патрулированию в небе над Донбассом. Приблизительно В 20:50 мск после завершения полета в Донбассе он взял курс на базу.

Согласно открытым источникам, RQ-4B Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 200 км на территории противника.

При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи. RQ-4A Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. м.

Американские стратегические беспилотники в последние две недели совершили не менее шести разведывательных полетов вдоль линии разграничения в Донбассе.