Покупатель РД-180 нашел нового поставщика двигателей

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Подрядчик НАСА United Launch Alliance (ULA), который покупает российские ракетные двигатели РД-180, заключил договор о поставке двигателей с американской компанией Blue Origin. О контракте написала ULA.

Blue Origin, разработчик и производитель новых двигателей BE-4, принадлежит основателю одного из крупнейших интернет-ритейлеров Amazon и самому богатому человеку в мире Джеффу Безосу.

ULA selected @BlueOrigin"s BE-4 engine to power the booster of our next-gen #VulcanCentaur rocket, which is nearing design completion. The new American rocket will leverage our heritage while introducing advanced technologies and innovative features. 🚀 https://t.co/azdTHdd4jP pic.twitter.com/5QgOG8I0Iv — ULA (@ulalaunch) 27 сентября 2018 г.

Двигатели BE-4 будут устанавливать на ракеты нового поколения Vulcan Centaur. Первый пуск такой ракеты состоится в 2020 году.

Последнее соглашение о поставке РД-180 в США действует до 2022 года. НПО "Энергомаш" заключило его в июле. По информации источника "Интерфакса", до конца срока действия договора Россия поставит до 20 двигателей. РД-180 устанавливаются на ракеты Atlas V. НАСА планирует перейти на новые ракеты с двигателями BE-4 после 2022 года.