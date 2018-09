Покупатель РД-180 нашел нового поставщика двигателей

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Подрядчик НАСА United Launch Alliance (ULA), который покупает российские ракетные двигатели РД-180, заключил договор о поставке двигателей с американской компанией Blue Origin. О контракте написала ULA.

Blue Origin, разработчик и производитель новых двигателей BE-4, принадлежит основателю одного из крупнейших интернет-ритейлеров Amazon и самому богатому человеку в мире Джеффу Безосу.

ULA selected @BlueOrigin"s BE-4 engine to power the booster of our next-gen #VulcanCentaur rocket, which is nearing design completion. The new American rocket will leverage our heritage while introducing advanced technologies and innovative features. 🚀 https://t.co/azdTHdd4jP pic.twitter.com/5QgOG8I0Iv