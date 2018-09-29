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Покупатель РД-180 нашел нового поставщика двигателей

Новые ракетные двигатели будет делать компания самого богатого человека в мире

Покупатель РД-180 нашел нового поставщика двигателей
Модель ракеты Vulcan Centaur
Фото: ТАСС/Zuma

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Подрядчик НАСА United Launch Alliance (ULA), который покупает российские ракетные двигатели РД-180, заключил договор о поставке двигателей с американской компанией Blue Origin. О контракте написала ULA.

Blue Origin, разработчик и производитель новых двигателей BE-4, принадлежит основателю одного из крупнейших интернет-ритейлеров Amazon и самому богатому человеку в мире Джеффу Безосу.

Двигатели BE-4 будут устанавливать на ракеты нового поколения Vulcan Centaur. Первый пуск такой ракеты состоится в 2020 году.

Последнее соглашение о поставке РД-180 в США действует до 2022 года. НПО "Энергомаш" заключило его в июле. По информации источника "Интерфакса", до конца срока действия договора Россия поставит до 20 двигателей. РД-180 устанавливаются на ракеты Atlas V. НАСА планирует перейти на новые ракеты с двигателями BE-4 после 2022 года.

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Теги: НАСА, ULA, РД-180, BE-4

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