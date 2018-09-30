Ким Чен Ын подарил южнокорейскому президенту двух охотничьих собак

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин после своего недавнего визита в Пхеньян получил в подарок от лидера КНДР Ким Чен Ына двух щенков охотничьей породы Пхунсан, сообщает в воскресенье администрация южнокорейского президента.

"Чхонвадэ (резиденция южнокорейского президента - ИФ) в ходе саммита в качестве подарка были предложены пара собак породы Пхунсан. В четверг они были получены", - говорится в сообщении южнокорейского ведомства.

Отмечается, что обеим собакам около года. Северокорейская сторона передала собак с тремя килограммами корма "в качестве помощи для их адаптации".

Собаки породы Пхунсан, выведенной в Северной Корее, славятся своей преданностью и сообразительностью и являются одним из национальных богатств страны, говорится в сообщении.

В Пхеньяне с 18 по 20 сентября состоялся третий межкорейский саммит. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин по его итогам подписали соглашение. По словам Мун Чжэ Ина, два корейских государства впервые договорились о конкретных шагах по денуклеаризации, Северная Корея также согласилась устранить "все источники конфликтов" на Корейском полуострове. Стороны подтвердили готовность к активным усилиям по превращению Корейского полуострова в "свободную от ядерного оружия зону мира".

Как сообщалось, Ким Чен Ын запланировал посетить Сеул в декабре.

Первый межкорейский саммит состоялся в конце апреля этого года.