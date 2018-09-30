Что произошло за день: воскресенье, 30 сентября

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Совете Федерации сообщили, что потери России за три года операции в Сирии составили 112 человек, почти половина из них приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20.

- Цунами и землетрясение в городе Палу в Индонезии унесло жизни более 800 человек. СМИ, ссылаясь на вице-президента страны, сообщили, что число жертв может возрасти до нескольких тысяч.

- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отдыхе Владимира Путина в тайге в Хакасии.

- Этическая комиссия ФИДЕ признала кандидата в президенты организации Аркадия Дворковича невиновным в нарушении ее правил, рассмотрев жалобу другого кандидата на этот пост. Таким образом, бывший вице-премьер России сможет продолжить борьбу за возможность возглавить ФИДЕ.

- В США скончался известный блюзовый гитарист и певец Отис Раш. Музыкант умер в возрасте 84 лет из-за осложнений после перенесенного ранее инсульта.

- Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин после визита в Пхеньян получил в подарок от лидера КНДР Ким Чен Ына двух щенков породы Пхунсан, выведенной в Северной Корее и являющейся одним из национальных богатств страны. Северокорейская сторона передала животных с тремя килограммами корма "в качестве помощи для их адаптации".

- Британец Льюис Хэмилтон, защищающий цвета команды Mercedes, стал победителем Гран-при России, очередного этапа ЧМ по автогонкам класса "Формула-1". Второе место занял финн Валттери Боттас (Mercedes), третье - немец Себастьян Феттель (Ferrari). Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за команду Williams, на 18-м месте.