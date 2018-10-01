На острове Сулавеси в Индонезии произошло еще одно землетрясение

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован на острове Сулавеси (Индонезия) в 113 км к северу от города Палу, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Эпицентр зафиксированного в 08:43 по московскому времени в понедельник землетрясения имел координаты 0.10 градуса северной широты и 119.67 градуса восточной долготы.

По данным издания The Straits Times, число жертв землетрясения на Сулавеси и последовавшего за ним цунами превысило 1,2 тыс. человек.