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На острове Сулавеси в Индонезии произошло еще одно землетрясение

Есть обновление от 10:34

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован на острове Сулавеси (Индонезия) в 113 км к северу от города Палу, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Эпицентр зафиксированного в 08:43 по московскому времени в понедельник землетрясения имел координаты 0.10 градуса северной широты и 119.67 градуса восточной долготы.

По данным издания The Straits Times, число жертв землетрясения на Сулавеси и последовавшего за ним цунами превысило 1,2 тыс. человек.

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Теги: Индонезия, Сулавеси

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