В Индонезии более тысячи человек сбежали из тюрем после землетрясения

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Около 1200 осужденных бежали из трех тюрем на индонезийском острове Сулавеси после произошедшего в этом регионе землетрясения и цунами, сообщила в понедельник глава Минюста страны Шри Пугу Утами.

"Я уверена: они сбежали, потому что испугались того, что могут пострадать от землетрясения. Это наверняка было вопросом жизни и смерти для осужденных", - приводят западные СМИ ее слова журналистам.

Глава Минюста отметила, что в частности, большинство из заключенных, сбежавших из тюрем в населенном пункте Донгалле, были осуждены за коррупцию и преступления, связанные с наркотиками.

Как сообщалось, в минувшую пятницу на Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5, за которым последовала серия подземных толчков магнитудой до 6,1.

Число погибших может достигать 1200 человек.