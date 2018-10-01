Эйфелеву башню подсветят золотым цветом в память об Азнавуре

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Эйфелеву башню в понедельник вечером окрасилась в золотой цвет в память об известном французском певце Шарле Азнавуре, сообщают французские СМИ.

Мэр французской столицы Анна Идальго рассказала, что на Йенском мосту в Париже вечером будут играть песни легендарного шансонье, а на экране будут показаны его фотографии. "Сегодня вечером Париж отдаст дань уважения Шарлю Азнавуру, на Йенском мосту будут проигрываться его самые красивые песни, а на гигантском экране будут показываться его фотографии. Эйфелева башня будет подсвечиваться золотым цветом", - написала в своем аккаунте в Twitter Идальго.

Ряд французских политиков и творческих деятелей в понедельник также призвали организовать общенациональную церемонию прощания с певцом. Так, экс-президент страны Франсуа Олланд выступил за проведение такой церемонии, но отметил, что это зависит от желания семьи Азнавура.

Известный французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет в ночь на понедельник. Азнавур - французский певец, композитор, писатель и актер армянского происхождения. В 1998 году по итогам совместного опроса журнала Time и телеканала CNN Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века. За время своей карьеры он записал более 1300 песен и сыграл более чем в 60 фильмах.