Парламент Армении почтил память Азнавура минутой молчания

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Парламент Армении во вторник начал работу с минуты молчания в память о скончавшемся французском певце армянского происхождения Шарле Азнавуре.

"Конечно, мы можем долго говорить об Азнавуре. Практически все мы имели возможность общаться с ним", - сказал спикер парламента Армении Ара Баблоян. По словам спикера, в лице Азнавура он потерял хорошего друга.

Глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что в день похорон Азнавура, был послом Армении в Швейцарии и представителем республики в ЮНЕСКО, в стране будет объявлен траур. Тысячи граждан Армении в понедельник вечером зажгли свечи на площади Азнавура в центре Еревана в память о всемирно известном шансонье.

Певец скончался в понедельник в возрасте 94 лет. За время своей карьеры он записал более 1300 песен и сыграл более чем в 60 фильмах. В 1998 году по итогам совместного опроса журнала Time и телеканала CNN Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.