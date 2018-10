Песни Шарля Азнавура

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В ночь на 1 октября в своем доме на юге Франции умер всемирно известный шансонье Шарль Азнавур. На его счету - более 1300 песен, 180 млн пластинок, 60 ролей в кино и звание лучшего эстрадного исполнителя XX века. Несмотря на преклонный возраст и частые недомогания, Азнавур до последнего продолжал выступать: cвой последний концерт 94-летний певец дал 19 сентября в Осаке и, как сообщает его пресс-атташе, планировал новый тур.

Азнавур (настоящее имя Шахнур Вахинак Азнавурян) родился 22 мая 1924 в Париже в семье армянских эмигрантов, актрисы и оперного певца. В 9 лет мальчик дебютировал на сцене, в 12 снялся в своем первом фильме; в 1940-х начал петь в парижских клубах и варьете, где попался на глаза Эдит Пиаф; после совместного турне с ней начался к Азнавуру наконец пришел успех, а потом и настоящая слава.

Некоторые время песни Азнавура имели успех в исполнении других шансонье; сам он впервые получил признание как певец в 1954 году с композицией Sur ma vie ("Моя жизнь").

Признание пришло к Азнавуру как во Франции, так и за ее пределами: в 1965 году он на протяжении нескольких недель давал по три сольных концерта в день в парижской "Олимпии" в сопровождении оркестра Поля Мориа; с огромным уcепхом выступал в США, а в 1964 впервые приехал на гастроли в СССР.

В 1974 году диск с песней She, написанной для британского сериала "Семь лиц женщины", стал первой платиновой французской пластинкой в Великобритании; Азнавур записал также французскую, итальянскую, испанскую и немецкую версии этой песни.

Еще одна песня, ставшая хитом в Великобритании - The Old Fashioned Way; кстати, Азнавур исполнил ее в одной из серий Muppet Show.

Другая знаменитая песня шаноснье - La Boheme, записанная в 1965 году для оперетты "Господин Карнавал" и посвященная художникам Монмартра; песня стала одной из самых популярных композиций, написанных на французском языке.

Une vie d'amour - одна из самых известных песен Азнавура, особенно близкая русскоязычному слушателю, поскольку сам шансонье записал ее версию на русском для фильма "Тегеран-43" совместного производства СССР-Франции-Швейцарии.

Другая известная песня шансонье, в которой также звучит русская речь - Les Deux Guitares на мотив "Цыганочки".

Азнавур пел на множестве языков со звездами со всегом мира - Фрэнком Синатрой, Пласидо Доминго, Патрисией Каас, Элтоном Джоном. Его поэзия была пронзительно-печальной - но иногда и невероятно жинерадостной, как, к примеру, в песне Les Comediants, исполненной здесь в дуэте с Лайзой Минелли.

В 1998 году журнал Time и телеканал CNN провели совместный опрос, по результатам которого Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века. В 2017 году шансонье также стал обладателем звезды на Аллее славы в Голливуде.