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Два землетрясения зафиксированы на юге Индонезии

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Землетрясения магнитудой 6,1 и 6 зафиксированы близ южного берега острова Сумба в Индонезии в акватории Индийского океана, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения магнитудой 6,1, зафиксированного в 03:16 мск во вторник, имел координаты -10.54 градуса южной широты и 120.19 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 30 км к югу от острова Сумба.

В этом же районе в 02:59 мск был зафиксирован подземный толчок магнитудой 6.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытия оцениваются как "разрушительные".

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Теги: Индонезия

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