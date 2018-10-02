Жертвами землетрясения в Индонезии стали больше 1200 человек

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 1234 человек, сообщает во вторник информагентство Associated Press. Чиновники отмечают, что это не окончательные цифры и количество погибших пожет возрасти.

Ранее сообщалось о 832 погибших.

По последним данным, ранения получили около 800 человек.

В пятницу рядом с городом Палу с населением около 380 тысяч человек произошло землетрсения магнитудой 7,5. Подземные толчки вызвали мощное цунами, которое обрушилось на побережье острова Сулавеси. Высота волн достигала 6 метров.

Множество зданий и дорог оказались разрушены; тысячи людей остались без крова и пищи. В Палу люди стоят на улицах с табличками "Нам нужна еда", дети просят милостыю, перед заправками из-за нехватки бензина выстроились огромные очереди из автомобилей, больницы переполнены.

Между тем, спасатели еще не закончили разбор завалов, под которыми, предположительно, могут находиться выживышие.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в провинции Дунгала, которая также сильно пострадала от стихии, однако из-за нехватки ресурсов и нарушенного дорожного сообщениия основные силы спасателей сосредоточены в Палу.