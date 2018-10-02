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Южная Корея до сих пор не решила вопрос с задержанным из-за санкций США российским судном

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Ситуация с задержанным в порту южнокорейского города Пусан судном "Севастополь" пока остается без изменений, сообщил "Интерфаксу" во вторник консул РФ в Пусане Роман Быков.

"На данный момент у нас в генеральном консульстве каких-либо новостей нет", - сказал собеседник агентства.

Накануне посол Южной Кореи в РФ У Юн Гын заявил, что рассчитывает, что вопрос с задержанным в порту города Пусан российским судном "Севастополь" будет окончательно решен во вторник.

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Как стало известно в минувшую субботу, российское судно "Севастополь", принадлежащее приморской компании "Гудзон", было задержано в Пусане. Судовладелец заявил, что судно задержано из-за введенных в отношении компании экономических санкций США. При этом он подчеркнул, что судно никогда не было в Северной Корее и никак с ней не связано. Судовладелец заявляет, что убытки компании в связи с инцидентом насчитывают миллионы долларов.

В понедельник консул РФ в Пусане Быков сообщил "Интерфаксу", что "судно было задержано без объяснений причин". "Было письмо министерства морских дел Республики Корея за подписью министра, где давалось указание местному их отделению задержать выход данного судна из порта до последующих указаний, которых пока что не поступило. Судно по-прежнему не может покинуть порт", - отметил дипломат.

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Теги: Южная Корея, Пусан

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